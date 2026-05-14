Secondo l'ultima Supermedia AGIYoutrend, il centrodestra mostra segnali di ripresa dopo una settimana positiva per le forze di opposizione. La rilevazione suggerisce che il quadro politico potrebbe cambiare, con una possibile consolidazione di un campo politico più compatto. I dati indicano una tendenza in evoluzione, mentre si avvicina un momento importante per le dinamiche di maggioranza e opposizione.

AGI - Se quella della scorsa settimana era stata una Supermedia molto positiva per le forze di opposizione, quella di oggi potrebbe rappresentare la “riscossa” per quelle di governo. Nelle ultime due settimane, infatti, il centrodestra ha guadagnato quasi mezzo punto (0,4%) mentre il Campo largo è arretrato della stessa misura: il risultato è che ora le due coalizioni sono staccate, sulla carta, appena dello 0,1%, e sono quindi, di fatto, praticamente appaiate. Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste: FDI 28,4 (+0,2), PD 22,0 (-0,4), M5S 12,6 (-0,2), Forza Italia 8,2 (=), Lega 7,3 (+0,3), VerdiSinistra 6,4 (-0,1), Futuro Nazionale 3,6 (+0,2), Azione 3,0 (-0,1), Italia Viva 2,5 (+0,1), +Europa 1,6 (+0,1), Noi Moderati 1,2 (+0,1).🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Supermedia AGI/Youtrend, il centrodestra risale e appaia Campo Largo

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