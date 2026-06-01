Il sole da mangiare | a San Martino delle Scale si presenta il libro che mette pace tra arancina e arancino
A San Martino delle Scale è stato presentato un libro dedicato alla disputa tra arancina e arancino. La discussione riguarda quale termine sia corretto per indicare la famosa pietanza siciliana, un tipico street-food. La questione ha coinvolto anche l’Accademia della Crusca, che ha dovuto pronunciarsi sulla denominazione più appropriata. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, con partecipanti che hanno seguito con interesse la discussione.
Arancino o arancina? Una disputa che da sempre infiamma la Sicilia, accendendo una contesa che negli anni ha coinvolto persino l'Accademia della Crusca, chiamata ad esprimersi sul corretto nome della pietanza da street-food più celebre dell'Isola. Al pari – e forse più - della fede calcistica, il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Palermo - San Martino delle Scale (Monreale)
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Ci sono tramonti che si guardano, e altri che si vivono davvero. Quando il sole cala sulle Pale di San Martino, tutto rallenta: la luce cambia colore, l’aria diventa più fresca e anche i momenti più semplici sembrano speciali. È in questi istanti che le Dolomiti most facebook
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