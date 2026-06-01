Il sole da mangiare | a San Martino delle Scale si presenta il libro che mette pace tra arancina e arancino

Notizia in breve

A San Martino delle Scale è stato presentato un libro dedicato alla disputa tra arancina e arancino. La discussione riguarda quale termine sia corretto per indicare la famosa pietanza siciliana, un tipico street-food. La questione ha coinvolto anche l’Accademia della Crusca, che ha dovuto pronunciarsi sulla denominazione più appropriata. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, con partecipanti che hanno seguito con interesse la discussione.