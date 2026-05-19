Arancino o arancina? Calogero Matina torna e il suo libro che prova a fare pace tra le due Sicilie

Un nuovo libro dedicato alla storia e alla cultura gastronomica siciliana ha attirato l’attenzione. L’autore, uno scrittore di Favara, ha intitolato il volume “Il sole da mangiare – Da principe delle tavole dei nobili a… re dello street food”. Nel testo si affrontano temi legati all’identità e alla memoria delle tradizioni culinarie dell’isola, con particolare attenzione alle differenze tra arancino e arancina. La pubblicazione si propone di approfondire il ruolo di questi piatti nel patrimonio gastronomico siciliano.

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