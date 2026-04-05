Si fa male durante l' escursione giovane portoghese soccorso tra Monreale e San Martino delle Scale

Durante un'escursione tra Monreale e San Martino delle Scale, un giovane portoghese si è infortunato. L'intervento di soccorso è stato effettuato anche durante il giorno di Pasqua dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico del servizio regionale Sicilia. Le operazioni di soccorso sono durate alcune ore e hanno coinvolto le squadre specializzate nel recupero in zone impervie. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

L'intervento dei tecnici del Sass che sono riusciti a trasportarlo in barella verso l'ambulanza. Il ventiduenne era solo e fuori sentiero Intervento di soccorso anche nel giorno di Pasqua per i tecnici del Soccorso alpino e speleologico del servizio regionale Sicilia. Poco prima di mezzogiorno, la centrale operativa 118 Palermo-Trapani ha attivato il Soccorso alpino per un intervento di soccorso sulle montagne della Conca d'oro, tra Monreale e San Martino delle Scale. Immediatamente sono partite due squadre della Stazione Palermo, che hanno raggiunto l'infortunato, un uomo di nazionalità portoghese di 22 anni, solo e fuori sentiero, su una cresta che congiunge Punta Giardinello con il Cippo di Rosolino Pilo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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