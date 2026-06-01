Il sindaco chiama Sciacca dice no Brancatelli il successore di Mondello
Gaetano Sciacca, candidato sindaco di Rinascita Messina, ha rifiutato l’invito del sindaco uscente. Sciacca ha spiegato di non poter partecipare a causa di impegni precedentemente presi fuori città. Nel frattempo, Brancatelli è stato indicato come possibile successore del sindaco uscente, Mondello. La comunicazione si è svolta attraverso dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi del rifiuto o sui piani futuri.
"Ringrazio il Sindaco per l'invito, ma purtroppo non potrò essere presente perché ho impegni precedentemente assunti fuori città": Gaetano Sciacca candidato sindaco di Rinascita Messina risponde no all'invito di Federico Basile. "Se vi è una reale volontà di apertura e confronto da parte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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