Il sindaco chiama Sciacca dice no Brancatelli il successore di Mondello

Da messinatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gaetano Sciacca, candidato sindaco di Rinascita Messina, ha rifiutato l’invito del sindaco uscente. Sciacca ha spiegato di non poter partecipare a causa di impegni precedentemente presi fuori città. Nel frattempo, Brancatelli è stato indicato come possibile successore del sindaco uscente, Mondello. La comunicazione si è svolta attraverso dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi del rifiuto o sui piani futuri.

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