Il sindaco chiama Sciacca dice no Brancatelli il successore di Mondello

Gaetano Sciacca, candidato sindaco di Rinascita Messina, ha rifiutato l’invito del sindaco uscente. Sciacca ha spiegato di non poter partecipare a causa di impegni precedentemente presi fuori città. Nel frattempo, Brancatelli è stato indicato come possibile successore del sindaco uscente, Mondello. La comunicazione si è svolta attraverso dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi del rifiuto o sui piani futuri.

"Ringrazio il Sindaco per l'invito, ma purtroppo non potrò essere presente perché ho impegni precedentemente assunti fuori città": Gaetano Sciacca candidato sindaco di Rinascita Messina risponde no all'invito di Federico Basile. "Se vi è una reale volontà di apertura e confronto da parte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sciacca chiama il Mezzogiorno, il Pd scommette sul Sud come cuore strategico dell’EuropaIl 7 maggio, presso il Resort Torre del Barone di Sciacca, si terrà un dibattito dedicato al futuro del Sud Italia.

Il City col successore pronto, l'esempio Ancelotti, i legami: perché se l'Italia chiama, Guardiola ascoltaPep Guardiola è impegnato oggi nella semifinale di FA Cup con il Manchester City.

Temi più discussi: Elezioni comunali a Messina, Federico Basile di Sud chiama Nord rieletto sindaco; Basta ricatti sull’acqua: il sindaco di Sciacca attacca Siciliacque e chiede più forniture per l’estate; Sicilia, dove e quando si vota per le elezioni comunali 2026: liste e candidati. Le sfide di Agrigento, Enna e Messina; Elezioni Messina 2026, i risultati delle liste al Consiglio comunale: voti e percentuali.

Messina, Sciacca non sarà presente all’incontro con il sindaco BasileRingrazio il Sindaco per l’invito, ma purtroppo non potrò essere presente perché ho impegni precedentemente assunti fuori città. Se vi è una reale volontà di apertura e confronto da parte dell’Ammini ... strettoweb.com

Messina, il sindaco Basile chiama al confronto istituzionale gli altri candidati a sindacoIl sindaco di Messina Federico Basile ha invitato i candidati sindaco che hanno partecipato alle recenti elezioni amministrative, Marcello Scurria, Antonella Russo, Gaetano Sciacca e Lillo Valvieri Il ... strettoweb.com