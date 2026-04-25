Il City col successore pronto l' esempio Ancelotti i legami | perché se l' Italia chiama Guardiola ascolta

Pep Guardiola è impegnato oggi nella semifinale di FA Cup con il Manchester City. Tuttavia, fonti vicine all’allenatore spagnolo hanno rivelato che sta valutando l’opzione di lasciare il club inglese per accettare un incarico con una nazionale. Questa decisione potrebbe influenzare i piani futuri del tecnico, già pronto a cambiare ambiente, dopo aver guidato con successo il City e ispirandosi all’esempio di altri allenatori come Ancelotti.

La testa, per ora, è solo al Manchester City. Oggi c’è la semifinale di FA Cup col Southampton, dal 4 maggio ricomincia la Premier con la volata lunga 5 partite contro l’Arsenal. Potrebbe essere il regalo d’addio, la fine gloriosa della più grande sfida calcistica di Pep Guardiola: trasformare una squadra con tanti soldi ma poca tradizione vincente in un punto di riferimento del calcio europeo, non solo del calcio inglese. Guardiola il suo futuro non l’ha ancora messo nero su bianco, ma quando il 24 maggio finirà la Premier, meglio se sollevando il trofeo di campione per la 7ª volta in dieci stagioni, potrebbe anche annunciare che è pronto a lasciare Manchester e accettare una nuova sfida.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il City col successore pronto, l'esempio Ancelotti, i legami: perché se l'Italia chiama, Guardiola ascolta Notizie correlate Leggi anche: Guardiola: "Fallimento City se usciamo col Real? No, nello sport si perde più di quanto si vince" Guardiola ct dell’Italia: perché Pep potrebbe dire sì agli azzurri dopo il CityPep Guardiola commissario tecnico della Nazionale italiana: quella che fino a poche settimane fa sembrava un’ipotesi da fantacalcio sta prendendo... Una raccolta di contenuti Si parla di: GUARDIOLA VERSO L’ADDIO? IL CITY PENSA A MARESCA COME SUCCESSORE; Maresca possibile successore di Guardiola al Manchester City: le ultime dalla Premier League. Il City col successore pronto, l'esempio Ancelotti, i legami: perché se l'Italia chiama, Guardiola ascoltaOggi Pep si gioca la semifinale di FA Cup, ma ambienti vicini a lui fanno trapelare che abbia già deciso di lasciare Manchester e provare a lavorare con una nazionale. E l'idea ... msn.com