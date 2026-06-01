Il settore spagnolo dell'olio d'oliva punta a espandersi nel mercato cinese. Le aziende del settore stanno rafforzando le esportazioni verso la Cina, con l’obiettivo di incrementare le vendite e la presenza sul mercato asiatico. Le spedizioni di olio d'oliva dalla Spagna verso la Cina sono aumentate rispetto all’anno precedente. Le iniziative commerciali si concentrano su campagne di promozione e accordi con distributori locali. Non sono stati comunicati dettagli sui volumi o sui valori economici delle esportazioni.

“La Cina è uno dei mercati con il maggiore potenziale di crescita”, ha riferito a Xinhua Teresa Perez, responsabile dell’Organizzazione interprofessionale spagnola dell’olio d’oliva. Le esportazioni verso il Paese sono aumentate di 14.000 tonnellate su base annua a marzo e aprile, mettendo le vendite sulla buona strada per tornare al livello record di 46.000 tonnellate raggiunto nel 2022. La Spagna è il maggiore produttore mondiale di olio d’oliva, rappresentando circa il 40% della produzione globale negli ultimi anni, secondo i dati del settore.(ITALPRESS). -Foto Xinhua- Claudio Baglioni annuncia: “Mi fermo per una polmonite interstiziale”. Rimandato al 2027 il “GrandTour” 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il settore spagnolo dell'olio d'oliva mira al mercato cinese

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