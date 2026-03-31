Mostra mercato dell' olio d' oliva di Moneglia con prodotti tipici conferenze e visite guidate

Si è inaugurata a Moneglia la 43ª edizione della mostra mercato dedicata all'olio d'oliva, riconosciuta come “Evento autentico ligure” da Unpli e Regione Liguria. La manifestazione prevede stand gastronomici con prodotti tipici, conferenze, esposizioni e visite guidate, tutte finalizzate alla promozione e alla valorizzazione di questo alimento tradizionale. La manifestazione si svolge nel centro della cittadina e durerà diversi giorni.

43^ edizione per la Mostra mercato dell'olio d'oliva di Moneglia, manifestazione certificata “Evento autentico ligure” da Unpli e Regione Liguria, che proporrà come sempre stand gastronomici, conferenze, mostre e visite guidate per promuovere una maggior conoscenza di un alimento così prezioso e radicato sul territorio. Appuntamento lunedì 6 aprile nel giorno di Pasquetta. Si parte già alle ore 9 in corso Longhi con l'apertura degli stand che proporranno vendita diretta di olio extravergine d'oliva, paté d'olive, olive in salamoia e prodotti tipici del territorio; quindi distribuzione di focaccia dei panificatori di Moneglia, degustazione di vino locale, panini con salsiccia e birra locale; apertura della mostra fotografica “Come eravamo”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Mostra mercato dell'olio d'oliva di Moneglia con prodotti tipici, conferenze e visite guidate Articoli correlati Sapeur al via in Fiera. Prodotti tipici, olio e vino. Spazio anche alla saluteTradizione, qualità e passione per la buona tavola tornano protagoniste a Forlì con la 23ª edizione di Sapeur, la fiera del prodotto tipico e genuino... San Martino delle Scale, nel weekend visite guidate e degustazioni di prodotti locali in abbaziaL'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, apre le sue porte anche per l'ultimo weekend di gennaio, alla scoperta... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Fiera mercato dell'olivo a Pove del Grappa con ricco stand gastronomico; Prezzi bassi ma volumi di vendita dell'olio di oliva in calo in Spagna; L’extravergine protagonista a Torri del Benaco: è la Festa dell’Olio; CAPPELLA MAGGIORE: l'anteprima de L’olio della Serenissima. L’extravergine protagonista a Torri del Benaco: è la Festa dell’OlioTorri del Benaco capitale dell’olio: sabato 11 e domenica 12 aprile al porticciolo torna la Festa dell’Olio con Slow Food ... veronaoggi.it La mostra-mercato, patrocinata da Comune e Confesercenti, che occupa stabilmente da anni l'ultimo fine settimana di ogni mese facebook