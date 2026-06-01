Secondo gli esperti, il modo in cui si pensa all'età influisce sulla salute e sulla longevità. Contrastare gli stereotipi legati all'invecchiamento e adottare una prospettiva più positiva può migliorare il benessere generale. Cambiare atteggiamento mentale e vedere l'età come un’opportunità anziché un limite è considerato un elemento chiave per vivere più a lungo e in modo più sano.

Studi e ricerche sull'invecchiamento si sono sempre concentrati sulla parte fisica, ultimamente, invece si stanno sviluppando nuove teorie che provano a comprendere come la percezione dell'invecchiamento influenzi la qualità con cui si invecchia. Avere un atteggiamento positivo verso le persone anziane aiuta le stesse a sentirsi più giovani come segnala un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e, in prospettiva futura, a invecchiare meglio. Combattere l'ageismo, l'idea di trattare in modo diverso le persone in base all'età è il segreto per invecchiare meglio. Anche perché in fondo chi oggi è giovane domani non lo sarà più e potrebbe subire la stessa cosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il segreto per vivere a lungo e in salute è nella tua testa: ecco qual è secondo gli esperti

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I 4 Segreti per Vivere 100 Anni (in Salute) - Paolo Conforti e Teresa Budetta per Avea Life

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