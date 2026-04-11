Uno studio recente ha identificato una variante genetica che sembra contribuire a una vita più lunga e in buona salute. La ricerca ha analizzato il DNA di persone di età avanzata, evidenziando una correlazione tra questa variante e la riduzione delle malattie legate all'età. I risultati forniscono nuove informazioni sui fattori genetici che influenzano la longevità e la salute nel corso degli anni.

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - Una variante genica protegge dalle patologie dell'invecchiamento. È il risultato del gruppo di lavoro di Annibale Puca, neurologo, professore di Genetica all'università di Salerno e investigatore presso MultiMedica, presentato nel corso della terza edizione della 'ALC Aging and Longevity Conference' a Roma. "È la presenza del gene Lav, che ha azione protettiva su cuore e cervello, a determinare una maggiore resistenza a malattie cardiovascolari e neurodegenerative tipiche dell'anziano, come ipertensione e aterosclerosi", emerge dal lavoro. "Abbiamo reclutato per tre anni circa 600 centenari che vivevano in... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Un gene fa vivere a lungo e in salute, lo studio svela il segreto dei centenari

Chi non mangia carne vive meno a lungo? Cosa dice davvero lo studio sui centenari(Adnkronos) – Le persone che non mangiano carne potrebbero avere meno probabilità di raggiungere i 100 anni rispetto a chi la consuma.

Pensioni e lavoro di cura: le donne vivono più a lungo degli uomini, ma con assegni bassi e salute fragile. Lo studio Age-it svela i rischi futuriLo studio Age-it, presentato da Agar Brugiavini, rivela che il lavoro di cura non retribuito causa carriere discontinue e pensioni basse per le donne.

Argomenti più discussi: Invecchiamento, scoperta nei centenari la variante che permette di vivere più a lungo: cos'è il Gene Lav; Un batterio intelligente contro i tumori: la nuova frontiera della ricerca; Papà spara al figlio di 3 anni mentre dorme, poi si suicida. Mamma in lacrime: Il peggior incubo di qualsiasi genitore.

Farmaci anti-diabete: un gene decide quanto funzionano e per chi Un nuovo #studio #internazionale su “Genome Medicine”: circa una persona su dieci porta nel #DNA una variante genetica che dimezza i benefici dei farmaci anti-diabete a base di GLP-1 - facebook.com facebook

Farmaci anti-diabete a base di GLP-1: un gene decide quanto funzionano e per chi. Un nuovo studio internazionale su “Genome Medicine”. Co-first author Elisa Araldi di #unipr #ricerca #parma unipr.it/notizie/farmac… x.com