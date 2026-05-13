La tua overhead press può migliorare? Come alzare i carichi secondo gli esperti

L'overhead press è un esercizio che coinvolge principalmente i muscoli delle spalle e delle braccia, richiedendo tecnica e forza. Secondo gli esperti, per aumentare i carichi si consiglia di seguire un piano di allenamento strutturato, che preveda un incremento graduale dei pesi e il rispetto dei tempi di recupero. L'esercizio è utilizzato sia per migliorare l'estetica che per rafforzare la muscolatura coinvolta.

Vuoi migliorare la tua overhead press? Si tratta di un esercizio unico, che combina estetica, costruzione muscolare e una potenza incredibile. Conosciuto anche come standing strict press e military press, l’OHP è un classico esercizio con il bilanciere, che non solo è bello da vedere e suscita rispetto tra i frequentatori delle palestre di tutto il mondo, ma si applica anche molto bene alla vita quotidiana. Inoltre, nel tempo, ti regala le migliori spalle tridimensionali. Per aiutarti nella nobile missione di aumentare il carico nel tuo overhead press, GQ ha consultato Sam Shethar, un preparatore atletico e strongman amatoriale con un incredibile, anzi, folle, OHP da 184 kg.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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