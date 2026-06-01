Un sacerdote noto per il suo impegno contro la criminalità organizzata ha riferito che qualcosa sta cambiando, e i malavitosi sembrano infastiditi. Durante un incendio, ha contattato immediatamente un collaboratore, con cui si è parlato mentre le fiamme venivano domate. Non sono stati forniti dettagli sulla natura dell’incendio, né sulle persone coinvolte. La comunicazione è avvenuta in tempo reale, evidenziando un intervento rapido e diretto.

Don Maurizio Patriciello, lei stato tra i primi a chiamare Adriano Cappellari. "Ci siamo sentiti in tempo reale, mentre spegneva le fiamme". Lo ha confortato? "Gli ho detto che mi dispiace se per colpa mia sta passando questi guai". Quando inizia questa storia? "Sono stato invitato a Enego nel 2024 per partecipare a un convegno in piazza sulle mafie, è stata una giornata veramente bella. A febbraio 2025 ricevo una lettera minatoria, terribile, zeppa di parole indicibili. Una condanna a morte per me, Adriano e Giorgia Meloni. La prima cosa che faccio è di chiamare Cappellari: guarda, ho ricevuto questa minaccia, avvisa i carabinieri perché non vorrei che ti possa capitare qualcosa, io sto sotto scorta, ma tu sei vulnerabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il sacerdote anti-camorra: "Qualcosa sta cambiando. Ai malavitosi dà fastidio"

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