Magistrati giovani ed esperti in arrivo a Foggia il nuovo presidente del Tribunale | Qualcosa sta cambiando

Questa mattina è stata inaugurata ufficialmente la nuova presidentessa del Tribunale di Foggia, che ha preso servizio dopo aver prestato giuramento davanti alle autorità locali. La nomina di una magistrata giovane ed esperta segna un cambiamento nella gestione dell’istituzione giudiziaria. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti civili, militari e forensi, testimoniando l’importanza dell’evento per il sistema giudiziario del territorio. La presenza della nuova leadership si inserisce in un quadro di rinnovamento del tribunale.

Si è insediata questa mattina la nuova presidente del Tribunale di Foggia, la magistrata Beatrice Notarnicola, che ha prestato giuramento ufficiale alla presenza delle massime autorità civili, militari e forensi del territorio. Con il suo insediamento si apre una nuova pagina per la giustizia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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