Recentemente, in Georgia, sono state approvate leggi che limitano i diritti delle persone LGBTQ+. Queste norme sono state oggetto di discussione e suscitano preoccupazioni tra le associazioni e i cittadini. Le decisioni legislative riflettono un mutamento nelle politiche statali riguardo ai diritti delle minoranze sessuali. Le notizie più recenti indicano un trend di legislazione più restrittiva in diverse parti del paese.

Le ultime notizie mostrano l’andamento generale che gli Stati Uniti vogliono adottare nei confronti della comunità LGBTQ+. Non solo parole, ma limitazioni reali ai diritti che lasciano poco spazio a una libera interpretazione. Solo quest’anno, infatti, sono stati presentati tra i 500 e i 700 disegni di legge anti-LGBTQ+ in circa 42 Stati americani. Lo Stato federale della Georgia, tuttavia, non è da meno. Ma, contro ogni aspettativa, l’esito è stato differente. Il 3 aprile 2026, al termine della sessione legislativa, nessuno dei provvedimenti restrittivi è stato approvato. Un esito che obiettivamente stupisce. Disegni di legge anti-LGBTQ+: affossati grazie alla mobilitazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stati Uniti, in Georgia affossate leggi anti-LGBTQ+. Il vento sta cambiando?

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