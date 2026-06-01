Il rugby veneziano unisce le forze | nasce il VeneziaMestre Rugby hub

Il rugby veneziano prova a cambiare passo. Tre realtà storiche del territorio – il San Marco Rugby Venezia Mestre A.s.D., La Dosa A.s.D. (Putei Veci) e l'Old Rugby Club 1989 “Le Mummie” Venezia Mestre A.s.D. – annunciano la nascita del “VeneziaMestre Rugby Hub”, un progetto innovativo pensato per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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