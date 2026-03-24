Lo sport che unisce | a Trepuzzi nasce il progetto Rugby e inclusione

Giovedì 26 marzo, alle ore 18, il Campo Federale di Zona Vittorio diventerà il cuore pulsante di un’iniziativa che va ben oltre la meta TREPUZZI – Il fischio d’inizio non segnerà solo l’avvio di una partita, ma l’inizio di un nuovo percorso sociale per il nord Salento. Giovedì 26 marzo, alle ore 18, il Campo Federale di Zona Vittorio diventerà il cuore pulsante di un’iniziativa che va ben oltre la meta: l’inaugurazione del progetto “Rugby e inclusione”. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra il Trepuzzi Rugby e l’Associazione di Promozione Sociale Crea, punta a trasformare la palla ovale in un potente motore di solidarietà e partecipazione. L’obiettivo è abbattere le barriere e dimostrare che sul campo, così come nella vita, la diversità è una ricchezza da valorizzare. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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