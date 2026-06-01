Il Romagnano conferma mister Battaglia per la prossima stagione. La squadra ha deciso di mantenere la stessa guida tecnica, puntando sulla continuità, dopo aver concluso il campionato con una salvezza raggiunta in modo inaspettato. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza modifiche allo staff tecnico. La scelta mira a consolidare il percorso intrapreso e a mantenere stabile il progetto sportivo.

Il Romagnano costruisce il proprio futuro puntando sulla continuità. Lo fa ripartendo dalle certezze che hanno permesso di chiudere la stagione con una salvezza preziosa e, per come si era messa la prima parte dell’annata, tutt’altro che scontata. Nelle scorse ore i vertici del club azzurroamaranto hanno confermato i due direttori sportivi Mattia Franchi e Nicholas Masini, che a loro volta hanno ribadito piena fiducia a mister Federico Battaglia, protagonista del rilancio nel finale di campionato. Una scelta che va nella direzione di evitare scossoni e valorizzare quanto di buono costruito nel corso delle ultime settimane, con un unico obiettivo: provare a inserirsi stabilmente nella parte alta della classifica nella prossima stagione e giocarsi le posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Romagnano sceglie un futuro di continuità. Masini e Franchi confermano mister Battaglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Reggio Calabria: il M5S sceglie Battaglia per un nuovo futuroIl Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria ha annunciato ufficialmente il proprio supporto alla candidatura di Domenico Battaglia come nuovo sindaco.

Romagnano, l’effetto Battaglia: trionfo in trasferta verso la salvezzaIl Romagnano ha ottenuto una vittoria esterna per 2-0 contro il Migliarino Vecchiano nella partita di domenica 19 aprile 2026.