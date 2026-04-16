Reggio Calabria | il M5S sceglie Battaglia per un nuovo futuro

Il Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria ha annunciato ufficialmente il proprio supporto alla candidatura di Domenico Battaglia come nuovo sindaco. La decisione è stata comunicata nella mattinata di giovedì 16 aprile 2026. La scelta riguarda la leadership del Comune e segna un passo importante per il partito nella città. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali accordi o strategie future.

Il Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria ha ufficializzato, nella mattinata di questo giovedì 16 aprile 2026, il proprio sostegno alla candidatura di Domenico Battaglia per la guida del Comune. L’annuncio è arrivato dopo un incontro avvenuto oggi tra la rappresentante del gruppo territoriale, Giovanna Milena Roschetti, e il candidato del centro-sinistra, alla presenza dell’avvocato Carmelo Malara, figura che rappresenterà il Movimento nelle prossime elezioni. Un progetto di rinnovamento oltre l’accordo elettorale. Quello che si è delineato tra le parti non appare come una semplice alleanza tattica in vista del voto, ma come un tentativo di strutturare un piano di trasformazione per l’intera area urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: il M5S sceglie Battaglia per un nuovo futuro Notizie correlate Reggio Calabria: Battaglia sfida il Centrodestra con i fattiA circa quaranta giorni dalle prossime consultazioni comunali a Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, candidato del CentroSinistra, ha delineato la... Leggi anche: Maltempo e allerta meteo, scuole chiuse a Reggio Calabria: Battaglia firma l'ordinanza Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Comunali di Reggio Calabria, M5S ufficializza il sostegno a Battaglia; Comunali a Reggio, il M5S a sostegno della candidatura di Domenico Battaglia · ilreggino.it; Autonomia differenziata, Roschetti(M5S): ‘Una condanna a morte per il Sud’; Reggio Calabria al voto, corsa a quattro con liste record e ultime ore di trattative. Elezioni comunali a Reggio, M5S: ‘Pieno sostegno politico alla candidatura di Domenico Battaglia’Siamo convinti che la figura di Battaglia rappresenti la sintesi ideale per l'area di centro-sinistra la nota ... citynow.it Reggio Calabria al voto, corsa a quattro con liste record e ultime ore di trattativeSi vota il 24 e 25 maggio per il nuovo sindaco in una campagna segnata da alleanze in bilico e dal peso del voto disgiunto. Decisiva anche la variabile del ritorno delle circoscrizioni dopo oltre diec ... corrieredellacalabria.it Reggio Calabria, strade colabrodo e lavori “tampone”: esplode il caso manutenzione - facebook.com facebook Come fai a non votarlo [ #candidatichedavvero, comunali di Reggio Calabria, 24 e 25 maggio 2026] x.com