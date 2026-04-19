Romagnano l’effetto Battaglia | trionfo in trasferta verso la salvezza

Il Romagnano ha ottenuto una vittoria esterna per 2-0 contro il Migliarino Vecchiano nella partita di domenica 19 aprile 2026. Questo risultato rappresenta un passo importante nel cammino verso la salvezza per la squadra, che ha conquistato i tre punti lontano da casa. La partita si è giocata in un clima teso, con il Romagnano che ha trovato il gol decisivo nella prima frazione.

Il Romagnano ha messo in moto la volata verso la salvezza battendo il Migliarino Vecchiano per 0-2 nella sfida giocata domenica 19 aprile 2026. Il successo ottenuto in trasferta permette agli azzurro-amaranto di raggiungere quota 31 punti, accorciando le distanze con il Corsagna, attualmente fermo a 35 punti. L’impatto immediato della svolta tattica di Federico Battaglia. Le sorti del Romagnano sono cambiate drasticamente da quando Federico Battaglia ha preso la guida tecnica della squadra. Il trend positivo che sta accompagnando la formazione massese è impressionante: nelle ultime cinque partite disputate sotto la gestione del nuovo allenatore, sono giunte ben quattro vittorie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Romagnano, l’effetto Battaglia: trionfo in trasferta verso la salvezza Notizie correlate Leggi anche: Calcio In Prima Categoria il ritorno dell’allenatore è coinciso con un filotto di vittorie. Romagnano rivitalizzato da Battaglia: "Decisi a raggiungere la salvezza» Derby apuano: Carrarese difende il primato, Romagnano lotta per la salvezzaLa sosta pasquale ha congelato una classifica del Girone A di Prima Categoria Toscana che resta apertissima sia in vetta che nella zona calda,...