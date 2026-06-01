Il ritorno di Totti alla Roma può diventare realtà | Gasperini spinge! I ruoli dell’ex capitano tra aiuto alla squadra e all’area mercato

L’ex capitano della Roma potrebbe tornare nella società, con il supporto di Gasperini. Il tecnico giallorosso si sarebbe espresso favorevole all’ipotesi e avrebbe già delineato alcuni ruoli per l’ex giocatore. La possibilità di un suo coinvolgimento si concentra su un ruolo di supporto alla squadra e all’area mercato. La trattativa resta in fase preliminare e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Il ritorno di Totti alla Roma, con Gasperini può diventare realtà: il tecnico giallorosso spinge, ecco che compiti ha già pensato per l’ex capitano. L’ipotesi di un ritorno di Francesco Totti in un ruolo dirigenziale alla Roma sta guadagnando sempre più concretezza. Secondo la Gazzetta dello Sport, a favorire questa possibilità sarebbe in prima persona Gian Piero Gasperini, che considera l’ex capitano una figura preziosa per la costruzione della nuova struttura societaria e per il supporto alla squadra sul campo. L’ex numero 10, simbolo dello scudetto 2001, potrebbe entrare in contatto diretto con la dirigenza americana dei Friedkin, per definire un ruolo operativo ben più ampio rispetto a incarichi simbolici legati al centenario del club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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