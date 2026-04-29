Roma i Friedkin sbarcano nella Capitale | progetto attorno a Gasperini I prossimi passi tra calciomercato nuovo ds e ritorno di Totti

I Friedkin sono arrivati a Roma e hanno incontrato l’allenatore per discutere del futuro della squadra. Si lavora su diverse scelte, tra cui il calciomercato, l’individuazione di un nuovo direttore sportivo e la possibile partecipazione di Totti nel progetto. Secondo fonti locali, si registra un fermento di cambiamenti nella sede del club, con l’obiettivo di impostare una nuova fase per la squadra.

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