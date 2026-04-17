Il tecnico dell’Atalanta ha commentato le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore avversario, affermando di essere sorpreso dalle parole pronunciate venerdì scorso. Ha aggiunto di voler evitare che la situazione possa influire negativamente sulla squadra e ha spiegato che la discussione è nata a seguito di un’intervista che ha generato tensioni nel corso della settimana. La partita contro la Roma si avvicina, con l’obiettivo di concentrarsi esclusivamente sul campo.

«C'è stata questa intervista di venerdì scorso che ha creato tutta questa situazione in questa settimana. Per me è stata veramente una sorpresa incredibile, perché non c'è stato mai, dico mai, un tono diverso tra me e Ranieri, sia nelle conferenze che facevamo magari con altra gente, oppure nei rapporti tra noi due. Quindi è stata una cosa veramente inaspettata. E dico che in tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione, questi toni da parte sua. Da quel momento in poi mi sono solamente preoccupato, primo di non rispondere, secondo di cercare di, anche se involontariamente sono coinvolto, non creare nessun tipo di danno, nessun tipo di difficoltà alla squadra, principalmente, e anche nel rispetto del pubblico ».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gasperini alla vigilia di Roma-Atalanta: «Sono sorpreso dalle parole di Ranieri, non voglio creare danni alla squadra»

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