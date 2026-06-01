Il ritorno della campane di Desio Fermate per colpa dell’usura rieccole ora dopo il restyling

Notizia in breve

Le campane della basilica dei Santi Siro e Materno sono state riattivate dopo un intervento di restauro. Le campane, ferme a causa dell’usura, sono state rimontate e ora suonano nuovamente. I lavori sono stati completati in poche settimane, permettendo alla basilica di riprendere il suo ruolo di riferimento per le celebrazioni e le cerimonie cittadine. La riattivazione delle campane segna il ritorno di un elemento simbolico e identitario della città.