Il ritorno della campane di Desio Fermate per colpa dell’usura rieccole ora dopo il restyling
Le campane della basilica dei Santi Siro e Materno sono state riattivate dopo un intervento di restauro. Le campane, ferme a causa dell’usura, sono state rimontate e ora suonano nuovamente. I lavori sono stati completati in poche settimane, permettendo alla basilica di riprendere il suo ruolo di riferimento per le celebrazioni e le cerimonie cittadine. La riattivazione delle campane segna il ritorno di un elemento simbolico e identitario della città.
Lavori a pieno ritmo per ridare vigore a due delle voci più note della città. Dopo alcune settimane di silenzio forzato, il concerto della basilica dei Santi Siro e Materno è tornato a risuonare con tutte le sue voci. I quattro bronzi centrali, cuore del sistema campanario, sono stati reinstallati nella cella campanaria dopo un intervento di manutenzione reso necessario dall’usura accumulata negli anni. A individuare i primi segnali di anomalia erano stati proprio i volontari del Gruppo campanari, che lo avevano notato durante le salite periodiche. La verifica tecnica ha confermato che alcuni componenti, in particolare i cuscinetti delle campane più utilizzate, avevano iniziato a mostrare segni di attrito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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