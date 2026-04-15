Il ritorno di Ancona Comics il maxi incidente in galleria e il restyling della Palombella | le notizie del giorno in un minuto

Nella giornata di mercoledì si sono verificati diversi avvenimenti nella città. Un incidente in galleria ha coinvolto più veicoli, senza che nessuno abbia riportato ferite gravi. Contestualmente, è stata presentata la nuova edizione di Ancona Comics & Games, evento che si svolgerà nel capoluogo dorico e dedicato al mondo del fumetto e della televisione. Inoltre, sono stati annunciati lavori di restyling per la Palombella.

Un mercoledì apertosi con un maxi incidente – fortunatamente senza gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti – e caratterizzato anche dalla presentazione di Ancona Comics & Games, evento dedicato al mondo del fumetto e della tv in programma nel capoluogo dorico. Ecco le principali notizie.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Vinitaly ad Ancona, caos affitti e locale chiuso dalla polizia: le notizie del giorno in un minutoDal grande evento sul vino annunciato in città all’emergenza affitti, passando per la cronaca giudiziaria con l'assoluzione del medico Vincenzo... Come sta il bimbo di 3 anni coinvolto nel terribile incidente nella galleria di AnconaAncona, 19 marzo 2026 – La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime dopo l’incidente avvenuto mercoledì pomeriggio all’interno... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Elba Comics + Players 2026: Porto Azzurro diventa il paradiso nerd dell’Isola d’Elba. Ancona, Comics&Games torna alla Mole: doppiatori, cosplay, fumetti e gamingIl 25 e 26 aprile l'appuntamento di cultura pop sarà ospitato nella sede che già lo aveva ospitato nel 2023. Ricco il programma ... centropagina.it La cultura pop alla Mole vanvitelliana con Ancona Comics&Games 2026La cultura pop alla Mole Vanvitelliana, capolavoro settecentesco affacciato sulla banchina, torna ad essere l'epicentro di Ancona Comics&Games, la kermesse che ha il patrocinio del Comune di Ancona, ... ansa.it