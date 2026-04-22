Francesca Albanese torna a farsi sentire. Come al solito non usa il fioretto ma entra a gamba tesa, stavolta contro il nostro governo e quello tedesco. La questione, ovviamente, è quella mediorientale, con il sanguinoso e conflitto tra le forze armate israeliane e Hamas scoppiato a seguito degli attentati del 7 ottobre 2023. Ecco cosa ha detto Albanese nel corso di una conferenza stampa al Parlamento europeo sulle sanzioni Usa contro i giudici della Corte penale internazionale e i funzionari delle Nazioni Unite, rispondendo a una domanda in merito alla decisione dei governi di Italia e Germania (ma non solo) di non sospendere l'accordo di associazione Ue-Israel e: "È anche colpa vostra se il genocidio continua.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ritorno della Albanese: "Io vittima delle sanzioni". Poi l'attacco a Roma e Berlino: "Il genocidio è colpa vostra"

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