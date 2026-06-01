Il ritorno del pagherò | l' Italia che si indebita democraticamente

Da quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, le cambiali sono ancora in circolazione, nonostante l’uso diffuso di pagamenti contactless e app. Nei negozi di tabacchi si trovano ancora numerosi esemplari di questo strumento, che rappresenta un metodo di pagamento e di credito tradizionale. La cambiale, in auge da decenni, continua a essere utilizzata in alcune transazioni, anche se il suo impiego si riduce con l’avanzare delle tecnologie digitali.

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Roma, 1 giugno 2026 – Mentre l’Europa accelera verso l’euro digitale, i pagamenti contactless e le app per dividere il conto al ristorante, nei cassetti delle tabaccherie italiane resiste un fossile economico che si rifiuta di estinguersi: la cambiale.  Cos'è la cambiale. Regolata da un Regio Decreto del 1933, la carta filigranata non è affatto un ricordo in bianco e nero legato al boom degli anni Sessanta, quando serviva a comprare la prima lavatrice o la Fiat 500. Oggi è diventata uno strumento di pura sopravvivenza, una nicchia economica silenziosa alimentata dal credit crunch (la stretta creditizia delle banche) e dalle necessità di chi è tagliato fuori dai circuiti finanziari tradizionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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