In Italia, le cambiali sono ancora in circolazione, nonostante l’uso diffuso di pagamenti contactless e app. Nei negozi di tabacchi si trovano ancora numerosi esemplari di questo strumento, che rappresenta un metodo di pagamento e di credito tradizionale. La cambiale, in auge da decenni, continua a essere utilizzata in alcune transazioni, anche se il suo impiego si riduce con l’avanzare delle tecnologie digitali.

Roma, 1 giugno 2026 – Mentre l’Europa accelera verso l’euro digitale, i pagamenti contactless e le app per dividere il conto al ristorante, nei cassetti delle tabaccherie italiane resiste un fossile economico che si rifiuta di estinguersi: la cambiale. Cos'è la cambiale. Regolata da un Regio Decreto del 1933, la carta filigranata non è affatto un ricordo in bianco e nero legato al boom degli anni Sessanta, quando serviva a comprare la prima lavatrice o la Fiat 500. Oggi è diventata uno strumento di pura sopravvivenza, una nicchia economica silenziosa alimentata dal credit crunch (la stretta creditizia delle banche) e dalle necessità di chi è tagliato fuori dai circuiti finanziari tradizionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ritorno del “pagherò”: l'Italia che si indebita “democraticamente”

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