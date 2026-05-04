Ranucci si scusa con Nordio La querela del ministro per il caso Minetti e il risarcimento | Se lo fa pagherò a mie spese – Il video

Un giornalista ha chiesto scusa al ministro dopo una querela legata a un caso giudiziario e a un eventuale risarcimento. Durante un intervento pubblico, ha affermato di aver dichiarato di verificare una notizia anziché diffonderla senza conferma, e ha precisato di essere disposto a coprire di tasca propria eventuali spese legali del ministro. La vicenda riguarda le accuse e le dichiarazioni fatte in merito a un procedimento giudiziario.

«Mi copro il capo di cenere, ma non ho dato una notizia non verificata, ho detto “stiamo verificando una notizia” che è una cosa un po’ diversa». Sono le scuse di Sigfrido Ranucci rivolte al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il chiarimento è arrivato nel corso dell’ultima puntata di Report, andata in onda domenica 3 maggio, dopo le tensioni emerse durante la trasmissione È sempre Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer. Al programma di Rete 4, Ranucci aveva fatto riferimento alla possibile presenza del ministro Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay. Dichiarazioni che hanno spinto Nordio ad annunciare iniziative legali.🔗 Leggi su Open.online

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Panoramica sull’argomento

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“Mi copro il capo di cenere, ma…”: le finte scuse di Ranucci a Nordio. Bartolozzi: "Macchina del fango" x.com

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