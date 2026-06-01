Il rinnovo di Vlahovic diventa una questione di principio | vuole essere il più pagato E il club perde la pazienza

Il calciatore ha richiesto un aumento salariale considerevole, puntando a essere il giocatore con la retribuzione più alta della squadra. La società non ha ancora accettato questa richiesta e ha manifestato insoddisfazione per le trattative in corso. Finora, non sono stati raggiunti accordi formali e il club ha comunicato di voler definire la questione senza ulteriori ritardi. La trattativa rimane aperta, ma la posizione della società si è fatta più rigida.

Il rinnovo di Vlahovic diventa una questione di principio: vuole essere il più pagato. E il club ora sta perdendo la pazienza. Tra Juventus e Dusan Vlahovic è sceso il gelo. La trattativa per il rinnovo contrattuale si è trasformata in un braccio di ferro dove l’orgoglio, ormai, pesa decisamente più dei milioni. Le parti sono asserragliate dietro le rispettive posizioni, indisposte a concedere un solo millimetro all’avversario. Una situazione paradossale, considerando che Luciano Spalletti lo ritiene fondamentale e che la sua permanenza risolverebbe il nodo del centravanti estivo. Lo scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Le pretese del “Re Sole”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Rinnovo Vlahovic: l’agente è di ritorno a Torino, già pronto questo nuovo accordo! E Dusan non ne fa una questione di soldi: ultimeL'agente di Vlahovic è tornato a Torino in vista di un incontro che potrebbe definire il rinnovo del contratto del centravanti.

Il futuro di Vlahovic è un rebus: la Juventus offre il rinnovo al ribasso, ma il serbo vuole la ChampionsLa Juventus ha proposto un rinnovo contrattuale a un salario inferiore rispetto alle richieste di Vlahovic.

Temi più discussi: Juve-Vlahovic, dai gol al rinnovo: cosa chiede lui, cosa offre il club, il braccio di ferro; Juventus, ora vertice Spalletti-Comolli. Priorità il rinnovo di Vlahovic; Juve-Vlahovic, aria di addio: a chi farebbe comodo in Serie A; Juve, pronto un incontro decisivo per il rinnovo di Vlahovic.

[La Stampa] Juve, per l'attacco la priorità è il rinnovo di Vlahovic. Kolo Muani e Mateta gli altri nomi caldi con Icardi sullo sfondo ? ow.ly/4yIF50Z5VCm x.com

vlahovic è molto probabilmente una scelta di spaletti piuttosto che di comolli reddit

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