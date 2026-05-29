Il futuro di Vlahovic è un rebus | la Juventus offre il rinnovo al ribasso ma il serbo vuole la Champions
La Juventus ha proposto un rinnovo contrattuale a un salario inferiore rispetto alle richieste di Vlahovic. Il calciatore, invece, ha espresso l’intenzione di partecipare alla Champions League, obiettivo che potrebbe influenzare le sue decisioni future. La situazione contrattuale è ancora aperta, con il contratto in scadenza a giugno prossimo. La trattativa tra le parti non è ancora stata definita.
Il futuro professionale di Dusan Vlahovic alla Juventus è diventato un vero e proprio enigma di mercato a ridosso della scadenza contrattuale fissata per il prossimo giugno. L’attaccante serbo non ha ancora sciolto le riserve sul rinnovo del vincolo che lo lega al club bianconero, costringendo la dirigenza a valutare scenari alternativi. Da un lato c’è la ferma volontà dell’allenatore Luciano Spalletti, intenzionato a confermare la punta al centro di un reparto offensivo destinato a subire una profonda rivoluzione; dall’altro si scontra la rigida linea finanziaria della società torinese, che per firmare il prolungamento richiede una decisa riduzione dell’attuale ingaggio da 12 milioni di euro, una cifra non più sostenibile per le casse juventine. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro
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