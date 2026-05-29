Il futuro di Vlahovic è un rebus | la Juventus offre il rinnovo al ribasso ma il serbo vuole la Champions

Notizia in breve

La Juventus ha proposto un rinnovo contrattuale a un salario inferiore rispetto alle richieste di Vlahovic. Il calciatore, invece, ha espresso l’intenzione di partecipare alla Champions League, obiettivo che potrebbe influenzare le sue decisioni future. La situazione contrattuale è ancora aperta, con il contratto in scadenza a giugno prossimo. La trattativa tra le parti non è ancora stata definita.