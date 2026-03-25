Rinnovo Vlahovic | l’agente è di ritorno a Torino già pronto questo nuovo accordo! E Dusan non ne fa una questione di soldi | ultime

Da juventusnews24.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'agente di Vlahovic è tornato a Torino in vista di un incontro che potrebbe definire il rinnovo del contratto del centravanti. Secondo le fonti, le parti sono pronte a discutere un nuovo accordo e non si concentrano sui soldi, ma sui dettagli delle commissioni. L'incontro sembra imminente e rappresenta l'ultimo passo prima di una possibile conferma contrattuale.

Rinnovo Vlahovic, le ultimissime novità sul prolungamento del centravanti svelano l’imminente incontro decisivo e i nodi legati alle commissioni. La  Juventus  blinda il proprio centravanti. Secondo  Tuttosport, nei prossimi giorni andrà in scena un incontro cruciale per definire il futuro di  Dusan Vlahovic. Il giocatore rappresenta un elemento fondamentale e la sua permanenza è ora una priorità assoluta. L’attaccante ha già fatto sapere a chiare lettere che la firma non rappresenta assolutamente una questione economica, dimostrando grande attaccamento al progetto. Questa forte presa di posizione agevola notevolmente il dialogo, mettendo le basi per una conclusione positiva delle negoziazioni in tempi decisamente rapidi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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