Nella partita tra Fiorentina e Inter, l'incontro si è concluso con un pareggio dopo un avvio a favore dei nerazzurri, grazie a un gol di Pio Esposito arrivato dopo appena quaranta secondi. La squadra ha poi incontrato difficoltà nel mantenere il ritmo, subendo i progressi degli avversari. In assenza di Carlos Augusto, si spera di poter contare su Lautaro per le prossime sfide.

La partita tra Fiorentina ed Inter si chiude in un clamoroso pareggio: dopo un goal a quaranta secondi dall’inizio di Pio Esposito, la squadra fatica a mantenere il ritmo e non riesce a fermare gli avversari. Lo scontro infatti, partito con un ottimo spunto da parte dei nerazzurri, è stato un lento decrescendo che ha visto il team di Chivu perdere grinta. Complice l’assenza di Lautaro, la squadra nelle ultime partite è risultata spenta, affaticata e meno incisiva rispetto al brillante inizio stagionale. La capolista, con un distacco ridotto a più sei dai secondi classificati, contro la Fiorentina è apparsa poco compatta e reattiva, con un calcio di rigore mancato, un errore di Barella ed un goal dei Viola che Sommer non è riuscito ad evitare. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter in difficoltà: Esposito e Bisseck trainano ma non basta. Contro la Roma fuori Carlos Augusto, si spera in Lautaro.

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