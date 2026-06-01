Un pulmino degli scout è uscito di strada nel tardo pomeriggio di ieri, finendo fuori carreggiata. L’incidente ha causato feriti tra i giovani a bordo, che sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dei feriti né sulle cause che hanno portato all’uscita di strada.

Attimi di grande paura nel tardo pomeriggio di ieri quando un pulmino con a bordo un gruppo di giovani è uscito improvvisamente dalla carreggiata, terminando la propria corsa fuori strada. L’incidente ha provocato momenti di forte apprensione sia tra gli occupanti del mezzo sia tra i soccorritori intervenuti sul posto. La dinamica dell’ incidente ha fatto temere inizialmente conseguenze ben più gravi. Il veicolo, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo ed è finito all’interno di un terreno adiacente alla strada. Fortunatamente tutti i passeggeri sono rimasti coscienti e le loro condizioni non sono apparse critiche. L’episodio si è verificato intorno alle 17 nel territorio di Posta Fibreno, in provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Il pulmino degli scout vola fuori strada, incidente spaventoso in Italia: la corsa in ospedale

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