Questa mattina in Italia si è verificato un incidente stradale grave, coinvolgendo una bicicletta e un veicolo commerciale. La donna che si trovava a bordo della bicicletta è stata investita e ha subito ferite molto serie. Dopo l’impatto, è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale. La dinamica dell’incidente è sotto accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi in Italia, dove una donna è rimasta ferita in modo estremamente serio dopo uno scontro tra una bicicletta e un veicolo commerciale. L’impatto è stato violentissimo e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sanitari, arrivati sul posto anche con l’elicottero del 118. La donna, una ciclista di circa sessant’anni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni disperate. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e le sue condizioni sarebbero apparse gravissime fin dai primi minuti successivi allo schianto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica della collisione. Il drammatico episodio si è verificato nel forese ravennate, poco prima delle 15, nella zona compresa tra Carraie e San Pietro in Campiano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Travolta in un istante, incidente spaventoso in Italia: corsa disperata in ospedale

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