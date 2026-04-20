Un incidente spettacolare ha coinvolto un tir che, dopo aver superato le barriere di sicurezza di un ponte, è precipitato nel vuoto. La scena ha provocato la chiusura temporanea della strada sottostante, con il traffico che è rimasto bloccato per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna informazione riguardo a feriti o cause precise dell’incidente è ancora stata resa nota.

Un gravissimo incidente ha sconvolto la giornata, quando un tir è precipitato nel vuoto dopo aver sfondato le barriere di sicurezza di un ponte. Una scena drammatica che ha lasciato senza scampo il conducente. Il mezzo pesante, dopo aver perso il controllo, ha impattato con violenza contro il guardrail, distruggendolo e finendo fuori carreggiata. La caduta, di decine di metri, si è conclusa con uno schianto devastante. L’impatto è stato talmente violento da ridurre il camion a un ammasso di lamiere. Gli automobilisti che sopraggiungevano sono riusciti a fermarsi in tempo, evitando una tragedia ancora più grande. L’incidente è avvenuto in Abruzzo, lungo la superstrada del Liri, nel tratto compreso tra Canistro e Civitella Roveto, in provincia dell’Aquila, nel cuore della Marsica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Camion sfonda il muro e vola giù, incidente spaventoso: strada chiusa e traffico paralizzato

INCIDENTE SHOCK AD APRILIA: CAMION SFONDA SPARTITRAFFICO E TRAVOLGE AUTO. DUE MORTI

Notizie correlate

“Intrappolato lì dentro”. Il camion si ribalta, incidente spaventoso in Italia: traffico paralizzatoAlle prime luci dell’alba di mercoledì 28 gennaio un grave incidente stradale ha interrotto la quiete mattutina.

“Circolazione chiusa”. Spaventoso incidente stradale, più mezzi coinvolti: traffico paralizzatoMattinata di pesanti disagi alla circolazione a causa di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore del giorno su un’arteria particolarmente...

Aggiornamenti e dibattiti

Camion con i freni rotti esce di strada e si schianta contro una casa: cucina devastata e proprietari miracolati. «Eravamo fuori, di solito mangiamo lì»VALDOBBIADENE Si schianta contro la parete di una casa in discesa per un probabile guasto ai freni e rimane incastrato tra le lamiere. Ha riportato gravi lesioni alle gambe C.D. il 63enne di Cavaso ... ilgazzettino.it

«Poteva essere una tragedia, io e mia moglie non eravamo in casa altrimenti saremmo rimasti coinvolti. Il crollo del muro ha spaventato mia cugina» VIDEOVALDOBBIADENE (TREVISO) - «Se io e mia moglie fossimo stati in casa, sarebbe successa una tragedia». A parlare con la voce tremante dall'agitazione è il signor Loris, il proprietario della casa il cui ... ilgazzettino.it