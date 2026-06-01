Il prof Claudio Strinati a Pomarance | lectio magistralis sul mondo del Pomarancio

Notizia in breve

Il 30 maggio 2026, il Teatro dei Coraggiosi di Pomarance ha ospitato una lectio magistralis sul mondo del Pomarancio, tenuta dal professor Claudio Strinati. L’evento, organizzato dal Comitato dedicato al IV centenario Roncalli-Pomarancio, ha attirato un pubblico interessato alla storia e all’arte del pittore. La conferenza si è concentrata sul periodo precedente a Caravaggio, offrendo approfondimenti sulla produzione artistica del Pomarancio.