Una lectio magistralis di Marco Cattaneo per riflettere sul valore dell' acqua
In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, domenica 22 marzo alle 17, si svolgerà una lectio magistralis all’Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, tenuta da Marco Cattaneo e intitolata “Si fa presto a dire acqua”. L’evento si concentra sul valore dell’acqua e si svolge in un contesto dedicato alla riflessione su questa risorsa.
In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, domenica 22 marzo alle 17 a Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli si terrà una lectio magistralis di Marco Cattaneo dal titolo “Si fa presto a dire acqua”. Laureato in fisica, Marco Cattaneo ha dedicato oltre trent’anni di carriera giornalistica ai temi della scienza, dalla fisica alle scienze della vita e dell’ambiente, ha fatto parte della redazione di Le Scienze e dal 2010 è direttore di National Geographic Italia. L’incontro rappresenterà un importante momento di divulgazione e approfondimento dedicato al valore dell’acqua, alla sua importanza per l’ambiente e le comunità umane, ai risvolti geopolitici legati alla sua gestione nell’epoca dei cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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