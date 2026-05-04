Grande successo per la conferenza sul Pomarancio al Teatro de Lardarel di Pomarance

La conferenza dedicata al Pomarancio si è svolta al Teatro de Lardarel di Pomarance, attirando un pubblico numeroso e interessato. Ad aprire i lavori è stato il dottor Bavoni Umberto, membro dell’Accademia dei Sepolti di Volterra, che ha sottolineato il significato culturale dell’evento e l’importanza di riscoprire la figura dell’artista. L’incontro ha continuato con interventi e approfondimenti sulla vita e le opere del pittore.

Ad aprire il convegno è stato il dottor Bavoni Umberto, Consolo dell’Accademia dei Sepolti di Volterra, che ha introdotto i lavori sottolineando l’importanza culturale dell’iniziativa e il valore della riscoperta della figura del grande artista.Protagonista dell’incontro è stata la professoressa.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Pomarance celebra il Pomarancio: conferenza di Ileana Chiappini di Sorio e distribuzione del volume dedicato all’artistaL’iniziativa è promossa dal Comitato per il IV Centenario Roncalli – Il Pomarancio, in collaborazione con l’Associazione Culturale “I Risoluti” e... Poste Italiane a Pomarance per l'annullo filatelico dedicato a Cristoforo Roncalli, il 'Pomarancio'Achille Lauro nel mirino di Evelina Sgarbi, il caso Piantedosi-Conte che agita Palazzo Chigi e gli altri gossip da leggere nel weekend Nella giornata... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: pomarance celebra il pomarancio: conferenza di ileana chiappini di sorio e distribuzione del volume dedicato all’artista; Il Pomarancio tra conferenze e libri d'arte. Gran Galà dello Sport, grande successo per la IXª edizione al Teatro Mario SpinaArezzo, 24 marzo 2026 – Ieri sera, in un Teatro Mario Spina gremito, è andata in scena la IXª edizione del Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino, manifestazione che da dieci anni, ... lanazione.it Teatro: Bruni, 'Amadeus è un viaggio nella mente di Antonio Salieri'(di Maria Grazia Marilotti) Un sontuoso capriccio barocco per un delitto alla corte di Vienna: sbarca in Sardegna Amadeus di Peter Shaffer, nell'allestimento del Teatro dell'Elfo con la regia di ... ansa.it POMARANCE CELEBRA IL POMARANCIO POMARANCE - Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della storia del territorio: domenica 3 maggio 2026, alle ore 17:30, a Pomarance, presso il Teatro De Lardarel (via Roncalli), si terrà una confer - facebook.com facebook