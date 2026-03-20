Maxi-processo Hydra al via i collaboratori svelano i rapporti delle tre mafie con la politica Pace | Messina Denaro a Milano per i summit con Errante Parrino

È iniziato ieri il maxi-processo Hydra, con le testimonianze di alcuni collaboratori che hanno rivelato i rapporti tra le tre mafie e alcuni esponenti politici. Durante l’udienza, sono emersi dettagli su incontri e incontri di figure mafiose a Milano, tra cui quelli con un noto collaboratore di giustizia. La sessione si è conclusa con due colpi di scena che hanno interessato la fase delle testimonianze.

Si è aperto con due grossi colpi di scena ieri il maxi-processo con rito ordinario dell’inchiesta Hydra (45 gli imputati in questo filone ), che ha scoperchiato il “sistema mafioso lombardo”, ovvero la presunta alleanza tra le tre mafie – ‘ndrangheta, camorra e Cosa nostra – per gestire la Lombardia. Sotto l’occhio vigile di Matteo Messina Denaro, il capo dei capi di Cosa Nostra, morto nel 2023. Amico, si pente il delegato del clan Senese. Il primo colpo di scena ha un nome: Gioacchino Amico – membro apicale del presunto vertice mafioso – che da febbraio scorso sta collaborando con la procura milanese. Lo ha riferito la pm Alessandra Cerreti depositando il suo verbale datato 3 febbraio, insieme con quello dell’altro collaboratore di giustizia, Bernardo Pace, morto suicida in carcere quattro giorni fa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Maxi-processo Hydra al via, i collaboratori svelano i rapporti delle tre mafie con la politica. Pace: “Messina Denaro a Milano per i summit con Errante Parrino” Articoli correlati Processo Hydra a Milano, 5 secoli di carcere a 62 imputati: «Affiliati di 3 mafie uniti per fare affari in città. Lombardia come la Calabria»Condanne di 23 imputati per associazione mafiosa a una pena massima di 16 anni, e di altri 39 imputati di altri reati complessivamente a cinque... Si suicida in carcere a Torino Bernardo Pace: il pentito collaborava con i magistrati nel processo HydraIl pentito Bernardo Pace, condannato lo scorso gennaio, si è suicidato in carcere a Torino: stava collaborando con i magistrati nel processo Hydra. Approfondimenti e contenuti su Messina Denaro Temi più discussi: Processo Hydra, l'alleanza tra mafie e gli incontri con Messina Denaro a Milano: parlano i pentiti; Da Messina Denaro ai politici, le rivelazioni del boss morto suicida; Processo Hydra, spuntano le visite milanesi di Messina Denaro: le confessioni di Bernardo Pace e il nuovo pentito Gioacchino Amico; Maxi-processo Hydra al via, con due colpi di scena. Maxi-processo Hydra al via, i collaboratori svelano i rapporti delle tre mafie con la politica. Pace: Messina Denaro a Milano per i summit con Errante ParrinoDoppio colpo di scena il primo giorno del maxi-processo per l'inchiesta Hydra: la Procura deposita i verbali di due pentiti, Pace e Amico ... lanotiziagiornale.it Milano, inizia il processo Hydra sulla mafia al Nord. Il pentito poi suicida: «Messina Denaro veniva in città». E un altro racconta: «C'è gente libera molto feroce»Nell'aula bunker del carcere di San Vittore comincia, con 45 imputati, il processo di criminalità organizzata Hydra. Le intercettazioni: «Acquisteremo tutte le cose che ci va, costruiremo tutto sempre ... milano.corriere.it Il suicidio in cella a Torino dell'uomo che stava svelando i collegamenti tra Messina Denaro, "zio Paolo" e le infiltrazioni mafiose in Lombardia - facebook.com facebook Si pente l’uomo in più del Consorzio mafioso. Gioacchino Amico ai pm: vi dico tutto sugli affari di Messina Denaro. Di Davide Milosa x.com