Sulle liste d' attesa il circolo Pd ' Di Vittorio' denuncia il crollo dei dati pubblicati | Serve chiarezza
Il circolo Pd 'Di Vittorio' ha segnalato un peggioramento nei dati pubblicati sulle liste d'attesa, chiedendo maggiore trasparenza. Le liste di attesa sono considerate una delle principali criticità del sistema sanitario regionale e nazionale. La questione riguarda la disponibilità di informazioni aggiornate e affidabili, con l’obiettivo di chiarire la reale situazione e le eventuali cause del peggioramento.
"Le liste di attesa continuano a rappresentare una delle principali criticità del sistema sanitario regionale e nazionale. Un tema centrale non solo per la qualità dell’assistenza ai cittadini, ma anche per la trasparenza e la capacità di monitoraggio delle attività sanitarie". Lo afferma il.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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