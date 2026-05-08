Sulle liste d' attesa il circolo Pd ' Di Vittorio' denuncia il crollo dei dati pubblicati | Serve chiarezza

Il circolo Pd 'Di Vittorio' ha segnalato un peggioramento nei dati pubblicati sulle liste d'attesa, chiedendo maggiore trasparenza. Le liste di attesa sono considerate una delle principali criticità del sistema sanitario regionale e nazionale. La questione riguarda la disponibilità di informazioni aggiornate e affidabili, con l’obiettivo di chiarire la reale situazione e le eventuali cause del peggioramento.

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