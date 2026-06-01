Il principe ereditario di Norvegia ha lasciato in anticipo il suo viaggio in Giappone a causa delle condizioni di salute della moglie, affetta da fibrosi polmonare cronica. La corte norvegese ha comunicato che la principessa Mette-Marit sta vivendo un peggioramento della malattia. La decisione di interrompere il viaggio è stata presa per stare vicino alla famiglia in un momento di difficoltà.

La Casa Reale norvegese ha annunciato venerdì 29 maggio che l'agenda ufficiale del futuro re subirà alcune modifiche: «Sua Altezza Reale il Principe Ereditario accorcerà di un giorno il viaggio ufficiale in Giappone a causa della situazione di salute di Sua Altezza Reale la Principessa Ereditaria», si legge nel comunicato diffuso sul sito ufficiale della famiglia reale di Norvegia. Di conseguenza, il principe manterrà l’intero programma istituzionale previsto a Tokyo dal 1° al 3 giugno, mentre la visita alla città portuale di Hachinohe, prevista per il 4 giugno, è stata cancellata. La decisione arriva pochi giorni dopo le dichiarazioni dello stesso Haakon, il quale ha espresso forte preoccupazione per la salute della moglie, affetta da fibrosi polmonare cronica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il principe ereditario Haakon di Norvegia interrompe anticipatamente il viaggio in Giappone a causa delle condizioni di salute della moglie

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