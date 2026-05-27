La principessa Mette-Marit utilizza l’ossigeno quotidianamente e questo la aiuta un pò Ho notato un significativo peggioramento delle sue condizioni | parla il principe Haakon

Da ilfattoquotidiano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il principe ereditario norvegese ha riferito che la principessa Mette-Marit utilizza quotidianamente l’ossigeno e che le sue condizioni sono peggiorate significativamente. Ha osservato che il supporto con l’ossigeno le dà un po’ di sollievo. La principessa soffre di una grave malattia polmonare cronica e incurabile, che ha portato a un peggioramento delle sue condizioni di salute negli ultimi tempi.

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Il principe ereditario norvegese Haakon ha espresso profonda preoccupazione per le condizioni di salute della moglie, la principessa Mette-Marit, affetta da una grave malattia polmonare cronica e incurabile. Secondo quanto dichiarato dal principe ai giornalisti, lo stato di salute della principessa ereditaria avrebbe subito un significativo deterioramento nel corso degli ultimi mesi. “La principessa ereditaria è gravemente malata e ho riscontrato un importante peggioramento delle sue condizioni di recente- ha dichiarato Haakon, aggiungendo – Sono profondamente preoccupato per la sua salute. Fa ricorso quotidianamente all’ossigeno supplementare, che le offre un parziale sollievo, ma che non rappresenta certamente una soluzione definitiva o pienamente soddisfacente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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