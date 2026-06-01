IL PRINCIPE E LA BALLERINA Rete 4, ore 16.25. Con Marilyn Monroe, Laurence Olivier e Sybil Thorndyke. Regia di Laurence Olivier. Produzione Gran Bretagna 1957. Durata: 2 ore e 20 minuti LA TRAMA Un principe mitteleuropeo, reggente del regno di Carpazia (siamo agli inizi del '900) fa una visita a Londra e progetta un'avventura con una bionda ballerina. L'incontro non va come previsto (il principe va in bianco) ma fra i due nasce una forte simpatia. La ragazza lo aiuta a risolvere qualche intrigo di corte e chissà un giorno si rivedranno. PERCHÈ VEDERLO Perché programmato nel giorno del centenario di Marilyn è una convincente prova di quanto la sua magia illuminasse lo schermo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Il principe e la ballerina", la magia di Marylin Monroe illumina lo schermo

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