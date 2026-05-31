Suicidio o omicidio? No errore medico Un libro ribalta le tesi su Marylin Monroe

Notizia in breve

Un libro recente mette in discussione la versione ufficiale sulla morte di Marilyn Monroe, sostenendo che si sia trattato di un errore medico. La cantante e attrice è deceduta il 5 agosto 1962, e la causa ufficiale è stata un'overdose di barbiturici. Il testo propone una diversa interpretazione, suggerendo che la sua morte potrebbe essere stata accidentale e attribuibile a un errore del personale medico. La vicenda rimane al centro di molte discussioni e speculazioni.