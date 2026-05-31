Suicidio o omicidio? No errore medico Un libro ribalta le tesi su Marylin Monroe
Un libro recente mette in discussione la versione ufficiale sulla morte di Marilyn Monroe, sostenendo che si sia trattato di un errore medico. La cantante e attrice è deceduta il 5 agosto 1962, e la causa ufficiale è stata un'overdose di barbiturici. Il testo propone una diversa interpretazione, suggerendo che la sua morte potrebbe essere stata accidentale e attribuibile a un errore del personale medico. La vicenda rimane al centro di molte discussioni e speculazioni.
A distanza di oltre sessant'anni dalla sua morte, Marilyn Monroe continua a far parlare di sé. Non soltanto per il fascino intramontabile che ancora oggi esercita sul pubblico di tutto il mondo, ma anche per quel mistero che accompagna la sua scomparsa dal 5 agosto 1962. Suicidio, omicidio, complotto politico, nel corso dei decenni sono state avanzate le ipotesi più disparate per spiegare la morte della diva hollywoodiana. Oggi, però, una nuova biografia propone una lettura completamente diversa dei fatti. Secondo il giornalista e scrittore Andrew Wilson, autore del volume I Want to Be Loved By You: Marilyn Monroe -A Life in 100 Takes, l'attrice non si tolse la vita e non fu nemmeno vittima di un assassinio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
A Few Days Before I Die | THRILLER, DRAMA | Full Movie in English
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