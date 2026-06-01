Un uomo ha dichiarato di essere in centro a Firenze e di aver assaggiato per la prima volta il panino con lampredotto. La sua esperienza è stata condivisa tramite un messaggio pubblicato sui social. Non sono stati forniti dettagli sulla zona esatta o sul luogo di acquisto. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo al ristorante o al venditore coinvolto. La frase “Il primo lampredotto non si scorda mai” è stata attribuita a un paninaro locale.

Firenze, 1 giugno 2026 – “Sono in centro a Firenze e oggi per la prima volta provo il panino con il lampredotto”. Sandrino, alias “Il miglior paninaro”, che con i suoi gustosi blitz ha conquistato i social, ha fatto tappa in città, più precisamente in Sant’Ambrogio dal Pollini. La storia. “Da quant’è che siete aperti?” la risposta è già la prima incredibile sorpresa: “Noi come famiglia siamo qui da 30 anni, ma la postazione esiste dal 1904”. Oltre un secolo di storia radicatissima nel tessuto sociale e, ovviamente, culinario di Firenze dove il lampredotto è tradizione, è rito e identità culturale. https:www.lanazione.itviareggiocronacatala-beach-club-santanche-pw1guwa6 Lampredotto e lampreda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il primo lampredotto non si scorda mai”, parola di Sandrino, il miglior paninaro

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