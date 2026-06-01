Il primo colpo del Cisterna Volley arriva dall’Estremo Oriente | ecco Shikun Peng
Il Cisterna Volley ha annunciato l’ingaggio di Shikun Peng, centrale proveniente dall’Estremo Oriente, come primo acquisto per la prossima stagione. La società ha reso noto l’accordo nelle ultime ore, senza specificare dettagli sul contratto o sulla carriera del giocatore. Peng si aggiunge alla rosa con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali. La società non ha fornito ulteriori informazioni sul suo passato o sulla durata dell’accordo.
Arriva dall’Estremo Oriente il primo colpo del Cisterna Volley, in vista della prossima stagione. Nelle scorse ore la società pontina ha ufficializzato il centralo Shikun Peng.Nato in Cina, 26 anni ad agosto, Shikun Peng nella stagione scorsa ha vinto il campionato giapponese con la maglia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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