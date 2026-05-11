Il primo colpo dell’estate del Volley Bergamo 1991 | Van Avermaet rinforzo al centro

Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato l’ingaggio di Silke Van Avermaet, giocatrice internazionale, come rinforzo per la posizione di centrale in vista della stagione 20262027. L’atleta belga si unisce alla squadra bergamasca, pronta a iniziare il nuovo campionato con un elemento di esperienza e qualità. La società ha ufficializzato l’accordo, aprendo così ufficialmente il nuovo capitolo stagionale.

Bergamo. Il Volley Bergamo 1991 apre ufficialmente il nuovo capitolo della stagione 20262027 con un innesto di spessore internazionale: Silke Van Avermaet vestirà la maglia rossoblù. Centrale belga, classe 1999, 192 centimetri di talento e presenza sotto rete, Van Avermaet rappresenta “il primo tassello di un progetto ambizioso che guarda al futuro con entusiasmo, energia e voglia di crescere. Il suo arrivo segna l’inizio di un percorso che punta a costruire una squadra competitiva, affamata e pronta a emozionare”, afferma il club nella nota ufficiale. Dopo le prime esperienze nel campionato belga (con Vilvoorde e Asterix), si mette in evidenza a livello internazionale con il passaggio in Francia al Mulhouse.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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