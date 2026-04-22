Capitan Bayram saluta il Cisterna Volley | Anni indimenticabili Per sempre il vostro primo tifoso

Efe Bayram ha annunciato il suo addio al Cisterna Volley dopo aver trascorso tre stagioni con il club. Arrivato nell’estate del 2022 dalla serie A turca, il giocatore turco ha partecipato a numerose partite, dimostrando impegno e dedizione. Nel suo messaggio di saluto, Bayram ha ricordato con affetto gli anni trascorsi e si è definito il primo tifoso della squadra, ringraziando società e tifosi per il supporto ricevuto.

Efe Bayram saluta il Cisterna Volley. Dopo tre stagioni il giocatore turco, arrivato a Cisterna nell’estate 2022 dalla serie A turca pronto a fare il grande salto in SuperLega, Bayram ha sempre onorato la maglia, dando il massimo fino all’ultimo giorno.Ma ora le strade tra lo schiacciatore turco.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Volley Bergamo 1991 saluta capitan Mlejnkova: “Ha rappresentato in pieno il nostro spirito” Cisterna Volley, salvezza conquistata. Ora Filippo Lanza saluta e vola in CinaDopo la gioia per la conquistata salvezza matematica grazie a i tre punti della partita con Cuneo, il Cisterna Volley saluta ora Filippo Lanza.