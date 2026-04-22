Capitan Bayram saluta il Cisterna Volley | Anni indimenticabili Per sempre il vostro primo tifoso

Da latinatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Efe Bayram ha annunciato il suo addio al Cisterna Volley dopo aver trascorso tre stagioni con il club. Arrivato nell’estate del 2022 dalla serie A turca, il giocatore turco ha partecipato a numerose partite, dimostrando impegno e dedizione. Nel suo messaggio di saluto, Bayram ha ricordato con affetto gli anni trascorsi e si è definito il primo tifoso della squadra, ringraziando società e tifosi per il supporto ricevuto.

Efe Bayram saluta il Cisterna Volley. Dopo tre stagioni il giocatore turco, arrivato a Cisterna nell’estate 2022 dalla serie A turca pronto a fare il grande salto in SuperLega, Bayram ha sempre onorato la maglia, dando il massimo fino all’ultimo giorno.Ma ora le strade tra lo schiacciatore turco.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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