Il premio nazionale Aia nel nome del giudice Livatino | lo sport diventa linguaggio di legalità

Una serata dedicata alla memoria del giudice Rosario Livatino si è svolta per promuovere i valori della legalità attraverso lo sport. L’evento ha evidenziato come l’attività sportiva possa essere un mezzo per insegnare responsabilità e responsabilità civile, coinvolgendo i partecipanti in un messaggio di educazione e rispetto delle regole. Il premio nazionale Aia, intitolato al giudice, ha sottolineato l’importanza di usare lo sport come strumento di formazione e promozione della legalità.

Una serata dedicata alla memoria del giudice Rosario Livatino e ai valori della legalità, con lo sport utilizzato come linguaggio comune di educazione, responsabilità e partecipazione. Ad Agrigento si è svolta la nona edizione del premio nazionale Aia “Giudice Livatino 2026”, appuntamento che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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