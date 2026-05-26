Mobilitazione della legalità a due giorni da Capaci | Sala dei Notari gremita per il Premio Livatino Saetta Costa

Notizia in breve

A due giorni dall'anniversario della strage di Capaci, la Sala dei Notari si è riempita per il Premio Livatino Saetta Costa. La mattinata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e civili, in un evento dedicato alla legalità. La cerimonia si è svolta nel centro della città, con interventi e momenti commemorativi. La sala era piena di pubblico, con un clima di rispetto e attenzione.