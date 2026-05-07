Cinque anni dalla beatificazione del giudice Livatino al via il premio internazionale di poesia a lui dedicato

Il 9 maggio segna il quinto anniversario della beatificazione del giudice Livatino. In occasione di questa data, uno scrittore e poeta ha promosso la quinta edizione di un premio internazionale di poesia dedicato al magistrato agrigentino. La manifestazione si inserisce tra le iniziative per ricordare la figura del giudice e il suo contributo nel mondo della giustizia. La cerimonia si svolgerà in diverse location dedicate all'evento.

Il 9 maggio ricorrerà il quinto anniversario della beatificazione del giudice Rosario Angelo Livatino e, per l’occasione, lo scrittore e poeta Rosario La Greca ha promosso la quinta edizione del Premio internazionale di poesia dedicato al magistrato agrigentino.L’iniziativa, organizzata da La.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Arnara, omaggio teatrale al Giudice LivatinoEvento speciale domenica pomeriggio ad Arnara con l’attore Angelo Maria Sferrazza, volto noto dello spettacolo per diverse sue interpretazioni di... Rosario Livatino: il ricordo del giudice antimafia a 36anni dal suo omicidioL’Unione Giuristi Cattolici Italiani, Sezione “Vittorio Bachelet” di Aversa, ha organizzato lunedì 4 maggio 2026 alle 18, una manifestazione in onore... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Livatino patrono dei giudici? Monsignor Bertolone: Ai togati la grammatica della funzione, libertà interiore, credibilità e sobrietà; Don Roberto Malgesini dichiarato Servo di Dio. Inizia la beatificazione; Avviata la causa di canonizzazione di don Roberto Malgesini; Il diacono trucidato dai gendarmi fascisti. Riesumato il cadavere. Livatino patrono dei giudici? Monsignor Bertolone: Ai togati la grammatica della funzione, libertà interiore, credibilità e sobrietàIl postulatore della causa di beatificazione: Un magistrato non credente la stessa consapevolezza la nutre con altri mezzi: studio, contraddittorio, silenzio. Grammatica diversa, sostanza identica ... agrigentonotizie.it A cinque anni dal lancio dell'e-commerce il bilancio è positivo: 30 cantine in tutta Italia e 30% di vendite nell'Horeca. Alessandra Costa: "Oggi il vino ha raggiunto prezzi insostenibili. Noi parliamo anche ai giovani" - facebook.com facebook